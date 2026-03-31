Saldırılar nedeniyle Tahran elektrik şebekesinin 421 noktası hasar gördü

Tahran’da son 24 saat içinde eyaletin farklı bölgelerinde 16 yeni hasar vakasının kaydedilmesiyle elektrik şebekesinin 421 noktasının hasar gördüğü bildirildi.

Tahran Eyaleti Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Kambiz Nazarian, ülke medyasına yaptığı açıklamada, eyaletteki elektrik tesisat ve şebekelerinin son saldırılar sonucunda bugüne kadar 421 noktada hasar aldığını belirtti.

Son 24 saat içinde eyaletin farklı bölgelerinde 16 yeni hasar vakasının kaydedildiğini söyleyen Nazarian, Robat Kerim, Şehriyar, Bostan, Çahardangeh, Kahrizek ve Pişva bölgelerindeki elektrik şebekelerinin şiddetli bir şekilde bombalandığını açıkladı.

Kambiz Nazarian, farklı bölgelere 250 çalışma ekibinin sevk edildiğini, hasarlı bölgelerin genişliğine rağmen onarım ve yenileme çalışmalarının hızla yürütüldüğünü ve elektriğin en kısa sürede yeniden verildiğini de sözlerine ekledi.

Son dönemde İran ile diğer ülkeler arasındaki gerilim ve çatışmalar yeni bir aşamaya girdi. Enerji ve hizmet altyapısının, özellikle de elektrik şebekelerinin hedef alınması, ülkeye yönelik saldırı stratejisinin bir parçası haline geldi.

Bu durum vatandaşların yaşamını doğrudan etkileyerek, başta başkent Tahran olmak üzere çoğu eyalette sürekli elektrik kesintilerine yol açtı. Daha önce de İran'ın farklı bölgelerindeki enerji tesisleri defalarca siber saldırılara ve doğrudan bombardımanlara maruz kalmıştı, bu durum Tahran hükümetinin söz konusu tesisleri koruma çabalarını yoğunlaştırmasına neden oldu.