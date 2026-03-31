Irak’ta Haşdi Şabi üslerine hava saldırısı düzenlendi

Haşdi Şabi Heyeti Medya Ofisi, Irak'ın iki farklı ilindeki bazı üslerinin hava saldırısına uğradığını duyurdu.

Haşdi Şabi tarafından, 31 Mart 2026 Salı günü yayınlanan resmi açıklamaya göre gece geç saatlerde, Haşdi Şabi güçlerine ait bazı üsler savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Açıklamaya göre Babil ilinde, Jurf el-Nasr bölgesindeki 45. Tugay üslerine üç hava saldırısı düzenlendi. Aynı zamanda Anbar ilinin doğusundaki Garma bölgesinde bulunan 31. Tugay üssü de hedef alındı.

Saldırıları "Siyonist-Amerikan" saldırısı olarak nitelendiren Haşdi Şabi, bu hava harekatları sonucunda saflarında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Açıklamanın sonunda Haşdi Şabi, bu saldırıların tekrarlanmasına rağmen, kuvvetlerinin ülkenin güvenlik ve istikrarını sağlamak amacıyla görevlerini yerine getirmek üzere tam teyakkuz halinde olmaya devam edeceğini belirtti.