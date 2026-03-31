Öcalan: İran’daki gelişmeler barış sürecinin önemini gösterdi

PKK’nin tutuklu lideri Abdullah Öcalan, Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir sorunlarının olmadığını belirtirken, İran’daki gelişmelerin Türkiye’deki barış sürecinin meşruiyetini ve önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Abdullah Öcalan, 31 Mart 2026 Salı günü, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti aracılığıyla yeni bir mesaj iletti. Heyet, bu mesajdan üç gün önce İmralı Adası'nı ziyaret etmişti.

Öcalan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti ile bir sorunlarının olmadığını, mevcut sorunların tek kaynağının demokrasi eksikliği olduğunu ve çözümün, cumhuriyetin demokratik bir sistemle güçlendirilmesinden geçtiğini dile getirdi.

Meselenin dar bir çerçevede ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Öcalan, Orta Doğu’da derin planların devreye sokulduğunu, Suriye’de bazı olumlu gelişmeler yaşansa da şu an ana gündemin İran savaşı olduğunu belirtti.

İran savaşının ardından üç ana hattın belirginleştiğini açıklayan Öcalan, bunları şu şekilde sıraladı:

“Birincisi, ABD-İsrail çizgisidir. İkincisi, İngiltere’nin başını çektiği bazı uluslararası ve bölgesel güçlerin statükoyu korumaya dönük çizgisidir. Üçüncüsü ise geliştirdiğimiz Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile savunduğumuz demokrasi ve ortak yaşam çizgisidir. İran'daki gelişmeler Türkiye'de yürütülen sürecin haklılığını ve önemini bir kez daha ortaya koymuştur.”

İran’daki gelişmelerin Türkiye’deki barış sürecinin haklılığını kanıtladığını belirten Öcalan, çözümü Anadolu ve Mezopotamya hattı üzerine inşa edeceklerini, çünkü bu iki coğrafya arasındaki bağın derin tarihi köklere sahip olduğunu kaydederek, 27 Şubat’taki çağrısında da belirttiği üzere, silahlı mücadele döneminin tamamen sona erdiğini yineledi.

1999 yılından bu yana İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın Kürt meselesini diyalog yoluyla çözme girişimleri yıllardır devam ediyor. Son dönemde Türkiye’de yeni bir barış süreci başlamış olup, DEM Parti bu süreçte İmralı ile dış dünya arasındaki mesaj trafiğinde kilit bir rol üstleniyor.

Öcalan, geçtiğimiz şubat ayında da silahlı mücadelenin sona ermesi ve sorunların siyasi-demokratik yollarla çözülmesi çağrısında bulunmuştu. Bu yeni mesaj, Orta Doğu’nun hassas bir süreçten geçtiği ve bölgesel çatışmaların derinleştiği bir dönemde geldi.