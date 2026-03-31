Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı

Bursa’da "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 Mart 2026 Salı günü başlatılan operasyon, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla yürütülüyor.

Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının, inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında, "suç örgütü lideri" sıfatıyla suçlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem dahil olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, şüphelilere ait 51 konut, 23 iş yeri ve bir vakıf adresinde arama yaparak çok sayıda belge ve materyale el koydu. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 4 kişinin yakalanması için ise operasyonlar sürüyor.