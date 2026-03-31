Beyaz Saray Sözcüsü: Trump savaşın maliyetini Arap ülkelerinin üstlenmesini planlıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşının maliyetini Arap ülkelerinin üstlenmesini istediğini belirterek, Hürmüz Boğazı’nın açılmaması durumunda İran’ın petrol sahalarını yerle bir etme tehdidinde bulundu.

Sözcü Leavitt, 31 Mart 2026 Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, Arap ülkelerini İran savaşının maliyetine ortak olmaya davet etme niyetinde olduğunu söyledi.

Leavitt, ABD Başkanı’nın resmi tutumunun önüne geçmek istemediğini ancak bu fikrin Donald Trump tarafından benimsendiğini ve gelecekte konuya dair daha fazla detayın paylaşılacağını belirtti.

İran ile görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu ilerlediğinin altını çizen Sözcü Leavitt, Tahran'ın medya önündeki söylemlerinin, kapalı kapılar ardında ABD'li yetkililere söylediklerinden farklı olduğunu ve özel toplantılarda Washington'un bazı şartlarını kabul ettiğini dile getirdi.

Konuşmasının devamında Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın görüşmelerde Washington'a verdiği her sözün test edileceğini, ABD'nin Tahran'ın taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak ve onu sorumlu tutmak için çalışacağını vurguladı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın ABD’nin barış önerilerini "gerçek dışı" olarak nitelendirmesi ve İsrail’e yönelik çok sayıda füze saldırısı düzenlemesinin ardından Hürmüz Boğazı’nın açılmaması durumunda İran’ın elektrik santrallerini ve petrol sahalarını yerle bir etme tehdidinde bulunmuştu.