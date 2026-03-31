Çin’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Üç gemimiz geçti, savaşı durdurun

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkelerine ait üç geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, ABD ve İsrail'e askeri operasyonlarını derhal durdurma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 31 Mart 2026 Salı günü yaptığı açıklamada, son dönemde üç Çin gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini aktarırken, Çin gemilerinin geçişini kolaylaştıran ve bu konuda iş birliği yapan tüm taraflara teşekkürlerini sundu.

Çin’in gerilimi düşürmeye devam etmeye ve Orta Doğu'da kalıcı barışı tesis etmeye yönelik çaba göstermeye hazır olduğunu vurgulayan Lin Jian, tüm tarafları itidalli davranmaya ve durumu daha fazla karmaşıklaştırmaktan kaçınmaya çağırarak, Çin'in nükleer tesislere yönelik herhangi bir silahlı saldırıya şiddetle karşı olduğunu ifade etti.

Son olarak Lin Jian, savaşan tarafları, özellikle de ABD ve İsrail'i, askeri operasyonlarını derhal sonlandırmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

Son dönemde Orta Doğu'daki gerilimler, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle tehlikeli bir aşamaya ulaştı. Enerji nakli için dünyanın en önemli su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki herhangi bir istikrarsızlık, küresel ekonomi üzerinde ciddi bir risk oluşturuyor.

Orta Doğu'dan en fazla petrol ithal eden ülkelerden biri olan Çin, bölgedeki ekonomik çıkarlarını korumak ve topyekun bir savaşın patlak vermesini önlemek için stratejik bir çaba yürütüyor. Aynı zamanda, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditleri uluslararası endişeye yol açmış durumda. Pekin yönetimi ise bölgesel istikrarın bozulmasına karşı defalarca uyarıda bulunarak krizlerin barışçıl yollarla çözülmesi çağrısını yineliyor.