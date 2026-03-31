Trump: Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeler gidip açsın

44 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, bir ayı aşkın süredir düzenli tanker geçişleri yapılmayan Hürmüz Boğazı konusunda topu "boğazı kullanan ülkelere" atarak, "Boğazı kullanan ülkeler gidip boğazı açsın." dedi.

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine telefonla verdiği kısa röportajda, İran'la ilgili değerlendirme yaptı.

İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını savunan Trump, "İran'la savaşın" çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

"Orada çok fazla kalmayacağız. Şu anda onları tamamen yok ediyoruz, bu tam bir yok ediş. Ancak orada çok fazla kalmamız gerekmeyecek." diyen Trump, İran'ın füze kapasitesine yönelik saldırılarının bir süre daha süreceğini belirtti.

Trump, Hürmüz Boğazı konusuna da değinerek, "Bence boğaz otomatik olarak açılacak. Benim yaklaşımım şu; ben o ülkeyi yerle bir ettim, artık güçleri kalmadı, boğazı kullanan ülkeler gidip boğazı açsın. Petrolü kontrol eden hangi ülkelerse onlar boğazı açmaktan çok memnun olacaktır." diye konuştu.

İranlı eski yöneticilerin çoğunu öldürdüklerini ve yerine yeni isimlerin geldiğini kaydeden Trump, "Bir bakıma orada aslında rejim değişti." yorumunu yaptı.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.