KDP heyeti ve Maliki, cumhurbaşkanlığı seçimini konusunu görüştü

Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ve Fazıl Mirani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üst düzey heyeti, bölgedeki askeri gelişmeleri ve bunların Irak'ın iç güvenliğine etkilerini ele aldı.

Nuri Maliki, bugün (31 Mart 2026 Salı), Fazıl Mirani başkanlığındaki KDP üst düzey heyetiyle görüştü.

Görüşmede, mevcut gerilimlerin gölgesinde Irak'taki güvenlik durumu gözden geçirildi, iki taraf da bölgedeki hızlı askeri gelişmeleri ve bu olayların Irak'taki iç duruma olası sonuçlarını ele aldı.

İç istikrarın güçlendirilmesi, devlet kurumlarının korunması ve ülkenin güvenliğini ve egemenliğini tehdit eden her türlü dış gelişmeye karşı ulusal cephenin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan taraflar, anayasal haklar ve cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra bir dizi siyasi konuyu görüştü.