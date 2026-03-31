Türkiye'den İsrail'in idam kararına tepki

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunda kabul edilen ve Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınandığını açıkladı.

"İşgalci güç İsrail’in, Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür."

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası topluma, İsrail'in "ırkçı ve hukuksuz" adımlarına karşı harekete geçme çağrısının yapıldı.