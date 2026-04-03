Trump’tan İran’a: Sıradaki hedef köprüler ve elektrik santralleri

2026-04-03 10:35

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert tehditlerini yineleyerek, savaşın bir sonraki aşamasında köprülerin ve elektrik üretim santrallerinin ülkesinin ana hedefi olacağını açıkladı.

Trump, "Social Post" platformunda yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en güçlü ve en büyüğü olan ordumuz, İran'da geriye kalanları yerle bir etmeye henüz başlamadı." ifadelerini kullandı.

Köprülerin imha edilmesinin bir sonraki adımları olacağını ve ardından sıranın elektrik santrallerine geleceğini belirten Trump, Tahran'ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda, ülkeyi "taş devrine" döndüreceği konusunda uyarıda bulundu.

Trump’ın bu açıklamaları, İran devlet televizyonunun Tahran'ın batısındaki Kerec şehrinde bulunan ana köprülerden birinin bombalandığını duyurmasının ardından geldi.

ABD Başkanı, söz konusu saldırıyı överek, "İran’daki en büyük köprü çöktü ve artık kullanılamaz durumda. Daha fazlasını bekleyin." dedi.

Tüm tehditlerine rağmen Trump, İran'ın yeni liderliğiyle bir sonuca varabileceklerini de sözlerine ekledi. Bu lider kadrosunun "öncekilere göre daha az aşırılıkçı ve çok daha akıllı" olduğunu savunan Trump, zaman dolmadan ve ülkede hiçbir şey kalmadan önce, İran için anlaşma yapmanın tam sırası olduğunu vurguladı.