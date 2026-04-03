BMGK, Bahreyn’in Hürmüz Boğazı ile ilgili karar tasarısını erteledi

2026-04-03 10:59

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Bahreyn tarafından önerilen karar tasarısı için bugün yapılması planlanan oylamayı erteledi.

Konseyin resmi gündemine göre 15 üyeden oluşan Güvenlik Konseyinin 3 Mart 2026 Cuma sabahı tasarıyı oylaması bekleniyordu, ancak dün gece çalışma programı değiştirildi ve oylama belirsiz bir tarihe ertelendi.

Diplomatik kaynaklar, erteleme nedeni olarak Birleşmiş Milletler’in "Hayırlı Cuma"yı (Good Friday) resmi tatil olarak kabul etmesini gösterdi.

Bahreyn'in bu hamlesi, İran’ın Orta Doğu'da savaşa yol açan ABD ve İsrail hava saldırılarına yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından geldi. Küresel ekonominin can damarı olan bu boğazın kapatılması, yakıt tedarikini tehdit ederek dünya ekonomisini istikrarsızlaştırdı.

Bahreyn’in BM Daimi Temsilcisi Cemal Ruveyi, durumun ciddiyeti konusunda uyarıda bulunarak, "Bu durumun devam etmesi, ülkelerimiz ve dünya için ekonomik boğulma ve ekonomik terör anlamına gelir." dedi.

Ruveyi ayrıca, ABD tarafından desteklenen tasarının "hassas ve kritik bir zamanda" sunulduğunu vurguladı.

Karar tasarısının altıncı ve son taslağı, üye ülkelere gemi güvenliğini korumak amacıyla gerek tek taraflı gerekse "çok uluslu gönüllü deniz ortaklıkları" aracılığıyla "gerekli ve uygun tüm savunma araçlarını" kullanma yetkisi veriyor.

Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suları kapsayan bu önlemler, "transit geçişleri sağlamayı ve uluslararası seyrüseferi kapatma, engelleme veya müdahale etme girişimlerini caydırmayı" amaçlıyor. Bu uygulamanın en az altı ay boyunca yürürlükte kalması planlanıyor.