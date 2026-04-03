Trump yönetiminde yeni görevden alma ve değişim senaryoları gündemde

2026-04-03 12:34

ABD medyası, Washington ve Tahran arasındaki gerilimin tehlikeli bir düzeye ulaştığı bir dönemde, Trump yönetimi içerisindeki bazı üst düzey yetkililerin ve Pentagon'daki generallerin görevden alınma ihtimalini tartışıyor.

"The Atlantic" dergisinin 3 Nisan 2026 Perşembe günü Beyaz Saray planlarına vakıf kaynaklara dayandırdığı habere göre FBI Direktörü Kash Patel, Ordu Sekreteri Daniel Driscoll ve Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer'in görevlerinden ayrılmasına ilişkin görüşmeler yürütülüyor.

Haberde, bu değişikliklerin zamanlamasının henüz netleşmediği ve Trump'ın nihai kararını vermediği belirtildi.

Reuters ise söz konusu raporun doğruluğunu henüz bağımsız kaynaklarca teyit edemediğini duyurdu.

Öte yandan, cuma günü ABD medyasında yer alan haberlere göre Pentagon yönetimi, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un yanı sıra iki üst düzey generali daha görevden uzaklaştırdı.

"Washington Post" gazetesine göre bu isimler, ekim ayında Ordu Eğitim ve Doktrin Komutanlığını üstlenen General David Hodne ile Kara Kuvvetleri Başpapazı Tümgeneral William Green Jr. oldu.

Bu raporlar, Trump’ın İran’a yönelik "köprüleri ve enerji santrallerini vurma" ve ülkeyi "taş devrine döndürme" tehditlerinin savrulduğu, gerilimin zirve yaptığı bir süreçte geliyor.

Pentagon Sözcüsü, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George’un derhal emekliye ayrılacağını duyurdu. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, George’u görevden alma kararının, özellikle İran’a yönelik olası bir kara operasyonunun konuşulduğu kritik bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Tahminlere göre Genelkurmay Başkan Yardımcısı Christopher LaNeve, vekaleten Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralacak. CBS kanalına konuşan bir kaynak, Hegseth’in bu makamda Trump ve kendisinin ordu vizyonunu tam olarak uygulayabilecek birini istediğini belirtti.

Yeni komutan olması beklenen LaNeve’in daha önce 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı olarak görev yapmış olması, bu kararın İran dosyasıyla doğrudan bağlantılı olduğu şeklinde yorumlanıyor.