İran- Kerec Köprüsü saldırısında 8 can kaybı

2026-04-03 13:18

İran’da bombalanan Kerec'teki köprünün henüz açılmadığı ve bu yıl içinde hizmete girmesinin planlandığı bildirilirken, saldırı nedeniyle can kaybı yaşandığı belirtildi.

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hoşeng Bazvend, yaptığı açıklamada, köprünün inşasının halkın ülkenin kuzeyine gidişini kolaylaştırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapıldığını anımsatarak, "Bu köprünün bombalanması Amerikalıların çaresizliğinin bir göstergesidir, çünkü doğrudan halka hizmet için yapılan yerleri hedef alıyorlar." dedi.

Köprünün eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edileceğini vurgulayan Bazvend, İran-Irak savaşı döneminde de birçok köprünün hedef alındığını ancak derhal onarıldığını hatırlattı.

Dün, ABD ve İsrail tarafından Kerec'teki B1 Köprüsü'ne düzenlenen saldırı sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 95 kişi ise yaralandı.

Mağdurlar arasında "Bilekan" köyü sakinleri, turistler ve "Doğa Günü" (Sizdebeder) vesilesiyle bölgede piknik yapan ailelerin bulunduğu bildirildi.