NetBlocks: İran'da internet beş haftadır tamamen kesik

2026-04-03 16:30

Dünya genelinde internet özgürlüğünü ve ağ güvenliğini takip eden NetBlocks organizasyonu, İran'daki internet kesintisinin kritik bir seviyeye ulaştığını bildirdi.

NetBlocks organizasyonundan yapılan açıklamada, 4 Nisan 2026 Cuma itibarıyla İran'daki internet kesintisinin üst üste 35. gününe girdiği ve ülkenin tam 816 saattir dış dünyadan kopuk olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre İran'daki internet kesintisi kritik bir seviyeye ulaştı. Ülkedeki bağlantı düzeyi, normal seviyenin sadece %1'ine geriledi. Bu da iletişim ağlarının tamamen felç olması ve genel bir karartma anlamına geliyor.

İnternet gözlem verileri, beşinci haftasını dolduran bu durum halkın dış dünyayla bağını tamamen kopardığını ortaya koyuyor.

Uygulanan bu dijital karartma nedeniyle vatandaşların, kritik ve hassas bilgilere erişim sağlamaktan mahrum kaldığı belirtiliyor.