Beyaz Saray, savunma için 1,5 trilyon dolarlık bütçe talep ediyor

2026-04-03 16:57

Beyaz Saray, 3 Nisan 2026 Cuma günü Kongreye yeni bir harcama planı göndererek gelecek yıl için 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talep etti. Bu adım, İran savaşının artan maliyetlerine karşı bir hamle niteliği taşıyor ve modern Amerikan tarihindeki en büyük askeri bütçe artışı olarak kabul ediliyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Pentagon bütçesindeki bu yıllık artış, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana görülen en keskin yükseliş. Başkanlık bütçe teklifleri genellikle bir "temenni listesi" olarak görülse ve yürürlüğe girmesi için Kongrenin nihai onayı gerekse de talebin büyüklüğü Washington'un çatışmalar nedeniyle üstlendiği ağır mali yükü gözler önüne seriyor.

Beyaz Saray tarafından sunulan belgede şu ifadeler yer aldı:

"Bu bütçe, savunma harcamalarının 1 trilyon dolara ulaştığı 2026 yılındaki tarihi rekorun üzerine inşa edilmiştir; 2027 yılı için ise genel bütçe kaynağı olarak 1,5 trilyon dolar tahsis edilmesi talep edilmektedir."

Bu yeni talep, 2026 yılı harcamalarına kıyasla 445 milyar dolarlık bir artış, yani %42'lik bir büyüme anlamına geliyor. Uzmanlar, bu benzeri görülmemiş artışın, ABD'nin mali planları üzerinde ağır bir baskı oluşturan İran savaşının askeri operasyonları, lojistik ve teknolojik maliyetleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Bu teklifin ABD Kongresinde sert tartışmalara yol açması bekleniyor. Özellikle askeri kapasitenin güçlendirilmesini savunanlar ile bütçe açığının büyümesinden ve sınır ötesi savaş maliyetlerinin artmasından endişe duyan kanatlar arasında büyük bir çekişme yaşanacağı öngörülüyor.