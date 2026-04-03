Netanyahu: İran'ın çelik üretim kapasitesinin %70'ini yok ettik

2026-04-03 17:44

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın çelik üretim kapasitesinin %70’ini yok ettiklerini açıkladı. Netanyahu’nun bu açıklaması, İran’ın en büyük iki çelik fabrikasının İsrail ve ABD saldırıları nedeniyle üretimi durdurduğunu duyurmasından sadece bir gün sonra geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından 3 Nisan 2026 Cuma günü yayınlanan video mesajında Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gün içinde hava kuvvetlerimiz, İran’ın çelik üretim kapasitesinin %70’ini imha etti. Bu sonuç, Devrim Muhafızlarını hem finansal kaynaklardan hem de çeşitli silahların üretim kabiliyetinden mahrum bırakacaktır."

Netanyahu ayrıca, "Başkan Trump ile tam bir koordinasyon içinde, İran rejimini tamamen çökertene kadar bu savaşta kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

İran’ın İsfahan ve Huzistan eyaletlerindeki demir-çelik sanayi komplekslerine yönelik düzenlenen çok sayıda hava saldırısının ardından, dün her iki dev tesis de operasyonlarını durdurmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta boyunca ABD ve İsrail savaş uçakları, İran’ın merkezindeki İsfahan’da bulunan Mobarakeh Çelik Kompleksi ile güneybatıdaki Huzistan Çelik şirketini yoğun ateş altına almıştı.

ABD ve İsrail’in sanayi tesislerine yönelik saldırılarına karşılık veren İran Devrim Muhafızları, misilleme olarak bölgedeki tüm demir, çelik ve alüminyum fabrikalarını füze saldırılarıyla hedef alacaklarını duyurdu.

İran’ın hedef listesinde yer alan tesisler şunlar:

Suudi Arabistan: Hadeed Demir ve Çelik Kompleksi (Cebil)

BAE: Emirates Steel Arkan (Abu Dabi)

Katar: Qatar Steel (Mesaiid)

Bahreyn: Foulath – SULB & GIC (Al Hidd)

Kuveyt: United Steel Industrial Co. – KWT Steel (Shuaiba)

İsrail: Yehuda Steel (Aşdod)

İsfahan Mübareke ve Huzistan Demir-Çelik sanayi kompleksleri, hem İran hem de Orta Doğu düzeyinde en büyük sanayi şirketleri olarak kabul edilmektedir.

Mobarakeh Çelik Kompleksi (İsfahan):

İran’ın en büyük sanayi birimi ve Orta Doğu’nun en büyük çelik üreticisidir. İran içindeki 3 binden fazla fabrikaya ham madde sağlayan tesis, 38 ülkeye ihracat yapmaktaydı. 35 kilometrekarelik bir alana kurulu olan tesisin yıllık üretim kapasitesi 10,3 milyon tondur ve 12 bin 900 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Huzistan Çelik Kompleksi:

Ahvaz şehrinde bulunan tesis, İsfahan’dan sonra İran’ın ikinci büyük ham çelik üreticisidir. 8,3 kilometrekarelik bir alana yayılan tesisin yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tondur ve bünyesinde 10 bin işçi çalışmaktadır.