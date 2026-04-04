İsrail: İran'a yönelik saldırılar en az iki hafta daha sürecek

2026-04-04 06:10

İsrail Kamu Yayın Kurumunun aktardığına göre İsrailli yetkililer İran'a karşı savaşın en az iki haftada daha sürmesinin beklendiğini söyledi.

Kurumdan bugün (4 Nisan 2026 Cumartesi) yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin İran'a karşı savaşın muhtemelen iki hafta daha süreceğini tahmin ettiği ve ABD ile İsrail tarafından belirlenen hedeflerin ABD Başkanı Donald Trump'ın onayını gerektirdiği belirtildi.

Fars haber ajansının haberinde, Tahran üzerinde savaş uçaklarının sesinin duyulduğu ve Tahran'ın savunma sisteminin savaş uçağı ve füze saldırılarını önlemek için devreye alındığı bildirildi.

İsrail ve ABD saldırıları, Wall Street Journal'ın ABD ve İran arasındaki ateşkes çabalarının çıkmaza girdiğini ve arabulucuların Pakistan öncülüğündeki ateşkes çabalarının başarısız olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Öte yandan İran, arabulucularına önümüzdeki günlerde İslamabad'da ABD yetkilileriyle görüşmeye hazır olmadığını resmen bildirdi ve ABD'nin taleplerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Hala savaştan çıkış yolu arayan Türkiye ve Mısır, görüşmelerin Doha veya İstanbul'a taşınmasını önerdi.

ABD-İsrail savaşı 36 gündür devam ediyor.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.