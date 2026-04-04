Brett McGurk: Tahran ile müzakereler çıkmaza girdi

2026-04-04 06:57

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İran ile anlaşmaya varmak için yapılan diplomatik çabaların "çıkmaza" girdiğini söyledi.

Brett McGurk, bugün (4 Nisan 2026 Cumartesi) CNN'e verdiği demeçte, "Taraflar arasında büyük bir güvensizlik var ve bu da savaşı durdurmak için atılacak olumlu adımları engelliyor." dedi.

McGurk'a göre ABD yönetiminin altını çizdiği iki nokta var, bunlar: Hürmüz Boğazı'nın uluslararası gemilere tamamen ve koşulsuz olarak açılması ve İran'ın tüm zenginleştirilmiş uranyum stoklarını teslim etmesi.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü'nün bu açıklamaları, savaşın beşinci haftasına girerken ve ABD ile İsrail'in İran'ın stratejik üslerine yönelik hava saldırıları devam ederken geldi.

McGurk, Tahran'ın bölgesel istikrarı ve küresel su yollarını koruma konusundaki uluslararası yükümlülüklerine uymadığı takdirde, askeri ve diplomatik baskının yoğunlaşacağını söyledi.