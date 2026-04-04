Pentagon İran savaşının bilançosunu açıkladı: 13 ABD askeri öldü, 365 yaralı

2026-04-04 07:16

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaşta, 13 ABD askerinin öldüğünü, 365'inin de asker yaralandığını açıkladı.

Pentagon, Amerikan ordusunun İran savaşında verdiği kayıplara ilişkin resmi verileri yayımladı.

Savaş Bakanlığı, "Savunma Kayıp Analiz Sistemi" başlığı altında İran’a yönelik "Epic Fury Operasyonu" adını verdiği saldırılarda ölen ve yaralanan ABD askerleri hakkında resmi paylaşım yaptı.

Pentagon'a ait resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre 3 Nisan itibarıyla ABD/İsrail-İran Savaşı'nda toplam 13 ABD askeri hayatını kaybetti, 365 ABD askeri de yaralandı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta ölen 6 ABD askerinin kara kuvvetlerinde, 7 askerin hava kuvvetlerinde görev yaptığı belirtildi.

Savaşta yaralananların ise 247’sinin kara kuvvetlerine, 63’ünün deniz kuvvetlerine, 19’unun deniz piyadelerine ve 36’sının da hava kuvvetlerine mensup olduğu bildirildi.

Sitede, Savunma Kayıp Analiz Sistemi raporlarında yer alan verilerin, Savaş Bakanlığı kuruluşları, dış devlet kurumları, Kongre, Başkan, haber medyası ve genel kamuoyu tarafından kullanıldığı ifade edildi.