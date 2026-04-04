Rusya: ABD ve İsrail Orta Doğu'da büyük bir hata yaptı

2026-04-04 08:31

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı, İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'da çatışmayı körükleyerek büyük bir jeopolitik hata yaptığını söyledi.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, bugün (4 Nisan 2026 Cumartesi) yaptığı basın açıklamasında, "ABD, Venezuela'da yaptıklarının İran'da da aynısını tekrarlayabileceğini düşündü. (ABD ve İsrail) Bu konuda büyük bir hata yaptı." dedi.

"Washington ve Tel Aviv'in Orta Doğu'daki durumu tırmandırarak, dünyayı ciddi bir enerji krizine sürüklediğini" söyleyen Valentina Matviyenko, "Dünyanın birçok ülkesi, kendilerini savunmanın ve güvenliklerini sağlamanın tek garantili yolunun nükleer silah taşımak olduğunu artık anlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından Orta Doğu'da gerilimlerin arttığı bir dönemde, geldi.