İran: Riyad’daki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırının bizimle hiçbir ilgisi yok

2026-04-04 11:36

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart’ta ABD’nin Riyad Büyükelçiliğine düzenlenen insansız hava aracı saldırısının sorumluluğunu reddedetti.

Devrim Muhafızları tarafından, bugün (4 Nisan 2026 Cumartesi), yapılan açıklamada, "Wall Street Journal, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine bir saldırı olduğunu bildirdi. Devrim Muhafızları, bu eylemi kınarken, bu olayın İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ile kesinlikle hiçbir bağlantısı olmadığını beyan eder. Siyonist düşmanın bölgedeki stratejisi göz önüne alındığında, bu eylemin şüphesiz Siyonistler tarafından gerçekleştirildiği açıktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin hedef listesi önceden açıkça belirlenmiş olup, bölgedeki siyonist varlık tarafından kışkırtılan fitneye ilişkin olarak komşu ve Müslüman ülkelere gerekli uyarılar yapılmıştır." denildi.

Devmim Muhafızları, bölge ülkelerinin "ABD-İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma ve yok etme yönündeki kışkırtıcı niyetine karşı teyakkuzda olmaları" gerektiğini vurguladı.