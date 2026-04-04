Irak Sivil Havacılık Otoritesi: Hava saldırıları, havalimanlarının açılmasını engelliyor

2026-04-04 13:43

Irak Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı Bengin Rekani, saldırı ve eylemlerin yoğunluğu nedeniyle ülkenin hava sahasını uçuşlara açamadıklarını söyledi.

Bengin Rekani, bugün (4 Nisan 2026 Cumartesi), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Ulaştırma Bakanlığı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Hava Savunma ile koordineli olarak Irak'taki hava durumunun günlük olarak değerlendirildiğini ve bir veya daha fazla havalimanının açılması için çaba gösterildiğini belirtti.

Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı, saldırılar sürerken, güvenlik standartlarına aykırı ve turistlerin hayatını tehlikeye atacak herhangi bir adım atamadıklarını açıkladı.

Rekani ayrıca, günlük izleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini ve uygun şartlar sağlandığı takdirde, hava sahasının yeniden açılacağını vurguladı.

Irak, 28 Şubat'ta hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.