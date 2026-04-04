Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Türkiye'ye ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Volodimir Zelenskiy, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gitti.

Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde saat 15.00'te resmi törenle karşıladı.

Karşılamanın ardından Erdoğan ve Zelenskiy arasındaki görüşme başladı.

İki liderin görüşmesinde Ukrayna’yla ikili gündemdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülüyor.

İki liderin görüşme ardından basın toplantısı yapılması beklenmiyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zelenskiy’in görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Nisan 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."