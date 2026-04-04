Trump’tan İran’a iki kritik seçenek

2026-04-04 18:21

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a müzakere masasına oturması veya Hürmüz Boğazı’nı açması için 48 saatlik son bir mühlet verdi.

Donald Trump,4 Nisan 2026 Cumartesi günü, kendine ait "Truth Social" hesabı üzerinden Tahran’a yönelik oldukça sert ve tehditkar bir mesaj yayımlayarak, bir anlaşmaya varılması veya Hürmüz Boğazı’nın açılması için daha önce belirlediği 10 günlük süreyi hatırlattı.

Trump mesajında, "İran’a bir anlaşma yapması veya Hürmüz Boğazı’nı açması için 10 gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Şimdi zaman tükeniyor." dedi.

Tehditlerine devam eden ABD Başkanı, "Tahran üzerinde cehennemin kapıları açılmadan önce artık sadece 48 saat kaldı." ifadesini kullandı.

Mesajının bir bölümünde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünü (NATO) de sert bir dille eleştiren Trump, "NATO artık çok zayıf bir ortak haline geldi ve büyük ölçüde güvenilmez." ifadelerini kullandı.

Trump, NATO’nun güçlü bir stratejik ortak olarak konumunun gerilediğini, bunun da bölgedeki siyasi ve askeri değişimler ışığında ABD ile diğer üye ülkeler arasındaki askeri ilişkilerin geleceği konusunda şüphe uyandırdığını belirtti.

Trump mesajını "Glory be to GOD" (Tanrı’ya hamdolsun / Yüce Tanrı’ya şan olsun) ifadesiyle bitirdi.

Gözlemciler, bu ifadenin kullanılmasının, Tahran'ın somut bir adım atmaması durumunda Washington’un önümüzdeki saatlerde tehditlerini uygulama konusunda ne kadar ciddi olduğunun bir işareti olduğunu belirtiyor.

Trump’ın bu açıklamaları, son birkaç gündür Washington ile Tahran arasında gizli görüşmeler yapıldığına dair söylentilerin dolaştığı ve Washington’un İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini defalarca dile getirdiği bir dönemde geldi.

Süreç, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ve bazı üst düzey liderlerin hayatını kaybettiği hava saldırılarıyla tırmanmıştı. İran ise bu saldırılara İsrail’e füze fırlatarak ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef alarak yanıt vermişti.