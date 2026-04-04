İran: Yeni bir savunma sistemiyle ABD uçaklarını düşürdük

2026-04-04 19:42

İran Silahlı Kuvvetleri, düşman hedeflerini püskürtmek ve imha etmek amacıyla yeni ve gelişmiş bir hava savunma sistemi kullandıklarını duyurdu.

İran Hatemü’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, devlet medyasında yer alan açıklamasında, dün (3 Nisan Cuma) Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin beşinci nesil bir Amerikan F-35 savaş uçağını, üç adet MQ-9 ve Hermes tipi İHA’yı ve iki seyir füzesini imha etmeyi başardığını belirtti.

Zülfikari ayrıca, Devrim Muhafızlarının yer savunma sistemlerinin aynı zamanda bir A-10 savaş uçağı ile iki "Black Hawk" tipi helikopteri vurarak devre dışı bıraktığını belirtti.

İranlı askeri yetkili, bu yeni sistemin kullanılmasının ülkesinin savunma kapasitesinde büyük bir dönüm noktası olduğunu ve ABD’nin en gelişmiş casus ve savaş uçaklarını bile avlayabileceklerini kanıtladığını vurguladı.

Washington şu ana kadar F-35 uçağının düşürüldüğü haberini resmi olarak doğrulamadı. Ancak askeri gözlemciler, bu haberin doğru olması durumunda, bunun ABD askeri teknolojisine vurulmuş tarihin en büyük darbesi olacağını ve İran savaşındaki güç dengesini tamamen değiştireceğini ifade ediyor.