Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri telefonda görüştü

2026-04-04 20:17

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi'ni ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Rutte bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel meseleler ve İttifak'ı ilgilendiren kritik başlıklar masaya yatırıldı.

Bölgesel krizlere dikkat çeken Erdoğan, İran'a yönelik askeri müdahaleyle başlayan sürecin küresel ölçekte bir jeostratejik açmaza dönüştüğünü vurgulayarak, uluslararası camianın bu savaşı bir an önce sona erdirmek adına çabalarını artırması gerektiği çağrısında bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşının da ele alındığı görüşmede, krizin kalıcı bir barışla neticelenmesi yönündeki diplomatik gayretlerini kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Görüşmede, İttifak içi dayanışmanın önemine işaret eden Erdoğan, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğin kritik bir rol oynadığını belirterek, Bu süreçteki ortak duruşun, İttifak'ın caydırıcılık gücünü bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

NATO'nun 77'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik beklentilerini paylaştı.