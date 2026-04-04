Axios: Washington-Tahran müzakereleri çıkmazda

2026-04-04 21:29

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın altyapısını yerle bir etme" tehdidi içeren mühletinin dolmasına sadece 48 saat kala, Washington ile Tahran arasındaki dolaylı müzakerelerin çıkmaza girdiği iddia edilirken, Tahran’ın, geçici ateşkes önerisini reddederek savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi ve uluslararası garanti verilmesi konusunda ısrarcı olduğu vurgulandı.

Amerikan haber sitesi Axios tarafından 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, yayımlanan bilgilere göre dolaylı müzakerelerde ABD tarafına Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ederken, Tahran'ı Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf temsil ediyor. Bu görüşmeler; Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un doğrudan arabuluculuğunda; Türkiye, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının katılımıyla yürütülüyor.

Görüşmelerin içeriğine vakıf kaynakların Axios'a verdiği bilgilere göre arabulucular şimdiye kadar savaşın her iki tarafını aynı masada doğrudan bir araya getirmeyi başaramadı. Bu tıkanıklığın temel nedeni, İran’ın geçici ateşkes teklifini kesin bir dille reddetmesidir. Tahran, ancak savaşın kalıcı olarak sona ermesi ve ABD'nin bir daha İran topraklarına saldırmayacağına dair net uluslararası garantiler verilmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Haber sitesi, uluslararası arabulucuların şu anda her iki taraf arasında güven tesis etmek ve doğrudan görüşmeleri başlatmak için tek çıkış yolu olarak görülen bir "yol haritası" üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ancak en büyük sorun, zamanın diplomasinin aleyhine işlemesi, zira Trump’ın verdiği sürenin dolmasına sadece iki gün kaldı ve Tahran'dan henüz şartlarından geri adım atacağına dair bir işaret gelmedi.

Haberde ayrıca, eğer önümüzdeki pazartesi gününe kadar bu düğüm çözülmezse, bölgenin İran'daki sivil yaşamın tüm hassas noktalarını felç edebilecek yeni ve yıkıcı bir savaş aşamasına geçeceği ifade edildi.

Bu gelişmeler yaşanırken Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zaman tükeniyor, üzerlerine tam bir cehennem yağmadan önce sadece 48 saat kaldı." ifadesine yer vermişti.

Trump'ın İran'a verdiği 10 günlük sürenin pazartesi günü dolması bekleniyor.

ABD Başkanı daha önce yaptığı uyarıda, bir anlaşmaya varılmaması durumunda ülkenin tüm enerji, su ve petrol altyapısını şiddetli bir şekilde bombalayacağını duyurmuştu. Tahran ise bu tehditleri "savaş suçu işleme planı" olarak nitelendirmişti.