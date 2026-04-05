Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

2026-04-05 07:08

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak' suçlarından tutuklanması üzerine, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.

Açıklamada, uzaklaştırma kararının gerekçesi şu ifadelerle belirtildi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Nisan 2026 tarih ve 2026/294 sorgu kararıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."