Trump duyurdu: İran topraklarının derinliklerinde tarihi kurtarma operasyonu

2026-04-05 07:42

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askeri güçlerinin ülke tarihindeki "en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından" birini gerçekleştirmeyi başardığını ve İran toprakları içinden albay rütbesinde üst düzey bir subayı kurtardığını duyurdu.

"Truth Social" platformu üzerinden bir mesaj yayımlaya Donald Trump, "Sevgili vatandaşlarım, geçtiğimiz birkaç saat içinde ABD ordusu, albay rütbesindeki değerli subaylarımızdan birini kurtarmak için nadir görülen bir operasyon gerçekleştirdi; kendisinin şu an güvende olduğunu size bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Trump'ın ifadesine göre bu subay İran'ın zorlu dağlık bölgelerinde ve "düşman hatlarının gerisinde" bulunuyordu ve karşı güçler tarafından aranıyordu, ancak Genel Komutanlığın 24 saatlik gözetimi altında ve onlarca gelişmiş savaş uçağının katılımıyla titiz bir operasyonla geri getirilmesi sağlandı.

Donald Trump, ayrıca subayın bazı yaraları olduğunu ancak sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

Bunun iki gün içindeki ikinci başarılı operasyon olduğunun altını çizen Trump, dün de bir başka Amerikalı pilotun kurtarıldığını, ancak ikinci subayın can güvenliğini korumak ve operasyonun başarısını garanti altına almak için haberi gizli tuttuklarını bildirdi.

Mesajının bir başka bölümünde Trump, ülkesinin askeri gücüne vurgu yaparak şunları söyledi:

"Tek bir Amerikan askerinin ölmediği veya yaralanmadığı bu iki operasyonun gerçekleştirilmesi, İran semaları üzerinde tam bir hava üstünlüğüne ve egemenliğine sahip olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor."

Mesajının sonunda Trump, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi tüm Amerikalılara silahlı kuvvetleriyle gurur duymaları çağrısında bulunarak, "Dünyanın en iyi ve en profesyonel ordusuna sahibiz. Tanrı Amerika'yı ve askerlerimizi korusun, herkesin Paskalya Bayramı kutlu olsun." sözlerini sarf etti.

Axios: İran'da düşürülen ABD uçağındaki mürettebattan ikincisi de kurtarıldı

ABD merkezli Axios haber platformunun konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ordusunun ülkede düşürdüğü ABD'ye ait savaş uçağındaki mürettebattan ikincisinin de kurtarıldığı aktarıldı.

Haberde, operasyonun yüksek hava desteğine sahip özel bir komando birimi tarafından yürütüldüğü ve tüm kuvvetlerin artık İran'dan ayrıldığı ileri sürüldü.

ABD özel kuvvetlerinin arama ve kurtarma görevinin bir parçası olarak cuma günü ve dün İran'a konuşlandırıldığı belirtilen haberde, pilotun uçağın düşürülmesinden birkaç saat sonra kurtarıldığı ve ikinci personelin bulunması ve kurtarılmasının bir günden fazla sürdüğü vurgulandı.

Haberde "Uçağın düşürülmesi, ABD ordusu için bir kabus senaryosuydu." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.