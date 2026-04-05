Tuzhurmatu’da Haşdi Şabi’nin 52. Tugayı’na saldırı düzenlendi

Haşdi Şabi’ye bağlı 52. Tugay 4. Taburu'nun Tuzhurmatu'da savaş uçakları tarafından hedef alındığı bildirildi.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre 5 Nisan 2026 Pazar günü, Haşdi Şabi'nin 52. Tugayı'na bağlı bir tabur, düzenlenen hava saldırısının hedefi oldu.

Saldırı sonucu meydana gelen can ve mal kaybına ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Saldırının ardından Haşdi Şabi bir bildiri yayımlayarak şu detayları paylaştı:

“Gece yarısı, Tuzhurmatu ilçesindeki Haliwe Havalimanı bölgesinde, Kuzey ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan 52. Tugay'a bağlı 4. Tabur, iki ayrı hava saldırısıyla hedef alınmıştır.”

Haşdi Şabi yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı "Amerika-İsrail saldırganlığı" olarak nitelendirirken, harekat neticesinde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.