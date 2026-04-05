ABD tarihinin en cesur operasyonu: F-15E pilotu nasıl kurtarıldı?

17 saat önce

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağı pilotunun kurtarılma operasyonuna yoğun bir şekilde dahil olduğunu belirtti.

ABD’li üst düzey bir yetkili, 5 Nisan 2026 Pazar günü CBS News’e yaptığı açıklamada, CIA’in, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağı pilotunun kurtarılma operasyonuna yoğun bir şekilde dahil olduğunu belirtti.

Yetkili, pilotun yeri tespit edilmeden önce CIA’in kapsamlı bir yanıltma operasyonu başlattığını ifade etti.

Bu kapsamda İran içerisinde, ABD güçlerinin pilotun yerini çoktan bulduğu ve onu karayoluyla tahliye etmekte olduğu yönünde asılsız bilgiler yayıldı.

Açıklamaya göre CIA, pilotun bir dağ yarığına sığınabilmesine zaman tanımak için dezenformasyon yeteneklerini kullandı.

Yetkili ayrıca, "CIA, pilotun kesin konumunu Pentagon ve Beyaz Saray’a bildirdi; bunun üzerine Donald Trump, kurtarma operasyonunun derhal başlatılması talimatını verdi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün (5 Nisan 2026) yaptığı açıklamada, ABD ordusunun, İran’da uçağı düşürülen Amerikalı pilotu kurtarmak için "Amerikan tarihinin en cesur arama-kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini duyurdu.