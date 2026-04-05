Fidan, Zelenskiy ve Şaraa’yla üçlü görüşme gerçekleştirecek

Suriye’ye giden Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraa ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Fidan, bugün (5 Nisan 2026 Pazar) Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanında karşılandı.

Ziyaret vesilesiyle yapılacak temaslarda ikili konular ve bölgesel meseleler ele alınacak. Bu çerçevede Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye’de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi, Suriye’nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması, bölgedeki savaşın Suriye’ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan’daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi öngörülüyor.

