Trump: Yarın İran ile bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, yarına kadar İran ile bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını ifade etti.

Trump, bugün (5 Nisan 2026 Pazar), Fox News'e yaptığı açıklamada, "Yarına kadar İran ile bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum, eğer bu gerçekleşmezse her şeyi vuracağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Truth sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "İran’ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay. Bu tür bir operasyon, ‘insan ve ekipman’ açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren gerçekleştirilir. Neredeyse hiç yapılmaz." demişti.

Pilotları kurtarma operasyonuna değinen ABD Başkanı, "İkinci operasyon, ilkinden sonra gerçekleştirildi; ilk operasyonda pilotu güpegündüz kurtardık, bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde 7 saat geçirdik. Herkes tarafından sergilenen inanılmaz bir cesaret ve yetenek örneği. Pazartesi günü saat 13.00’te Oval Ofis’te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim." açıklamasını yapmıştı.

Donald Trump yaptığı ikinci paylaşımda ise İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreye ilişkin sert ifadeler kullandı. Trump, "Salı günü İran’da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak - hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.