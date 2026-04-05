Fuad Hüseyin: Anlaşmazlıklar, diyalog ve barışçıl müzakereler yoluyla çözülmeli

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, petrol tankerlerinin Hürmüz üzerinden geçişine izin verdiği için İran'a teşekkürlerini sundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bugün (5 Nisan 2026 Pazar) İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Sadık'ı kabul etti.

Toplantıda enerji güvenliği ve bölgedeki gerginlikler ele alındı.

Hüseyin, Irak petrolü taşıyan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmesinden dolayı İran'a teşekkürlerini ifade ederek, bu iş birliğinin devam etmesinin Irak ve enerji piyasasının istikrarına önemini vurguladı.

Karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde bu taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla iki taraf arasındaki ortak iş birliği mekanizmalarının ele alındığı görüşmede ayrıca bölgesel durum ve yansımaları değerlendirildi.

Hüseyin, Irak'ın savaşı reddetmeye ve sona erdirilmesi gerekliliğine dayanan sabit politikasını teyit ederek, anlaşmazlıkların diyalog ve barışçıl müzakereler yoluyla çözülmesinin önemini vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı ayrıca bölgenin, bölgesel ülkeler arasındaki iş birliği fırsatlarını güçlendirecek ve ortak istikrarı sağlayacak, açık ve rasyonel diyaloğa dayalı bir yaklaşımın benimsenmesine ihtiyaç duyduğunu belirtti.