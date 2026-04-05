İran: Saldırılar nedeniyle 245 öğrenci ve 58 öğretmen hayatını kaybetti

9 saat önce

İran'da saldırılar nedeniyle şu ana kadar 245 öğrenci ve 58 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

ISNA haber ajansının Eğitim ve Öğretim Bakanlığına dayandırdığı habere göre saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana 141'i erkek, 104'ü kız olmak üzere 245 ilköğretim ve lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Saldırılarda 17'si erkek, 41'i kadın olmak üzere 58 öğretmenin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırılarda öğrenciler arasında kaydedilen can kayıplarının büyük çoğunluğu, Minab'da ilkokulun ABD tarafından vurulduğu saldırıda meydana gelmişti.

İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.