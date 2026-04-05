İran'da bir gaz istasyonu ve bir yerleşim alanı hedef alındı

Tahran’ın çeşitli bölgelerine yönelik son birkaç saat içerisinde gerçekleştirilen füze saldırıları sonucunda can ve mal kaybının meydana geldiği belirtildi.

Tahran İtfaiye Teşkilatından bir yetkili, ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, son birkaç saat içinde düşmanın Tahran'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları sonucunda can ve mal kaybının meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye yetkililerinin açıklamasına göre ilk saldırıda Tahran'ın merkezi bölgelerinden birinde bulunan bir gaz basıncı düşürme istasyonu hedef alındı. Bu saldırı bölgede şiddetli bir gaz sızıntısına neden oldu, ancak şans eseri herhangi bir yangın çıkmadı.

Acil müdahale ekipleri, 30 dakikadan kısa bir sürede gaz sızıntısını tamamen kontrol altına almayı ve tehlikeyi bertaraf etmeyi başardı.

Öte yandan, Tahran'ın güneydoğu bölgesinde bir yerleşim birimine başka bir füze saldırısı düzenlendi. Saldırının şiddeti nedeniyle ev tamamen yıkılarak enkaz yığınına dönüştü.

Kurtarma ekipleri derhal olay yerine ulaştı ve 7 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkarmayı başardı. Ancak, bu saldırıda 3 vatandaşın hayatını kaybettiği yetkililerce doğrulandı.

Olay yerlerinde arama ve inceleme çalışmaları halen devam ediyor.