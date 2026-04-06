Selahaddin’de gergin gece: 24 saat içinde 5 hava saldırısı

2 saat önce

Selahaddin’in doğusunda yer alan Tuzhurmatu ilçesi çevresindeki Haşdi Şabi güçlerine ait bir karargahın hava saldırısına uğradığı bildirildi. Bu, son 24 saat içinde il sınırları içerisinde kaydedilen bu türdeki beşinci saldırı oldu.

Selahaddin ilinden bir güvenlik kaynağının açıklamasına göre bir savaş uçağı Selahaddin'in doğusundaki bir Haşdi Şabi mevzisini doğrudan hedef aldı. Şu ana kadar can kaybı veya maddi hasarın boyutuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı; ancak güvenlik güçleri bölgeyi derhal kordon altına alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Selahaddin ilindeki bu yeni gerginlik dalgası farklı bölgeleri kapsadı:

- Pazar sabahı (saat 02:00): Haşdi Şabi 52. Tugay Karargahı bombalandı.

- Pazar akşamı (saat 20:00): Beyci ilçesine bağlı Siniye nahiyesindeki bir Haşdi Şabi karargahına iki hava saldırısı düzenlendi.

- Pazar gecesi (saat 22:00): Tuzhurmatu ilçesindeki "Haliwa" Askeri Havalimanında bulunan 52. Tugay’ın 4. Taburu hedef alındı.

- Pazar gece geç saatlerde (saat 23:30): "Beled Hava Üssü" hedef alınmaya çalışıldı.

Beled Hava Üssü'ne yönelik saldırıyla ilgili olarak güvenlik kaynakları, üsse fırlatılan füzenin Yesrib nahiyesine bağlı "El-Buceyli" köyünde bir vatandaşın evine düştüğünü belirtti. Olayda evde bulunan 5 sivil yaralandı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Bu güvenlik hareketliliği, Selahaddin'in doğu bölgelerinde zaman zaman yaşanan gerginliklerin arttığı bir döneme denk gelirken, güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması ve bu tür saldırıların tekrarlanmasının önlenmesi yönündeki çağrılar da artış gösterdi.