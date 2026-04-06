Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı bir daha asla eskisi gibi olmayacak

2 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun, özellikle ABD ve İsrail için bir daha asla eskisi gibi olmayacağını belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, mevcut aşamanın, İran'ın Körfez'deki ABD ve İsrail varlığına yönelik tutumunda stratejik bir değişikliği gerektirdiği değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, “Hürmüz Boğazı'ndaki yeni önlemler ve denetimler, düşman kuvvetlerinin eskiden olduğu gibi serbestçe hareket etmesini engelleyecektir." denildi.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki trafik akışı için yeni bir sistem kurma planlarını uygulamaya devam ettiği belirtildi.

Bu sistemin detayları veya uygulama takvimi hakkında bilgi verilmezken, "hazırlıkların askeri ve lojistik düzeyde ileri bir hızla sürdüğü" vurgulandı.

Bu açıklamalar, Körfez sularında gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi. Uzmanlar, boğazdaki herhangi bir statü değişikliğinin küresel enerji sevkiyatı ve uluslararası ticaret üzerinde dünya çapında bir etki yaratacağı konusunda uyarıyor.