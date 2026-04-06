Tasnim: Devrim Muhafızları İstihbarat Sorumlusu General Hatemi öldürüldü

Tasnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Düzenleme Sorumlusu General Seyyid Mecid Hatemi'nin düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

Haberde, bu yetkilinin yaklaşık yarım asırdır İran'ın güvenlik ve istihbarat birimlerine hizmet ettiği belirtildi.

Hatemi'nin bu uzun görev süresinin; istihbarat teşkilatının uzun yıllar boyunca muhaliflerin planlarını engellemesine, İran'ın güvenliğini ve istikrarını bozmaya yönelik müdahalelerle mücadele etmesine zemin hazırladığı ifade edildi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026 tarihinde İran'a yönelik saldırıları başlamıştı. Saldırıların ilk günlerinde, aralarında İran dini lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu çok sayıda üst düzey İranlı yetkili hayatını kaybetmişti.