Bakan Uraloğlu duyurdu: Bir Türk gemisi daha Hürmüz Boğazı'nı geçti

1 saat önce

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgede artan gerilim sonrası Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, bir Türk gemisinin daha bölgeden güvenle ayrıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşıyan "Ocean Thunder" adlı Türk sahipli geminin, dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı geçerek Körfez’den çıkışını tamamladığını belirtti.

Bölgedeki son duruma ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, savaşın başlamasından bu yana Körfez’de bekleyen toplam 3 geminin Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrıldığını ifade etti.

Bakanın paylaştığı bilgilere göre son geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye yükselirken, çıkış talebi olan gemi sayısı ise 8’e düştü.

Halen bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemi ve bu gemilerde görev yapan 156 personelin bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, personelin emniyetli bir şekilde tahliyesi için çalışmaların kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgedeki Türk denizcilerin ve gemilerin durumunu anlık olarak izlemeyi sürdürüyor.