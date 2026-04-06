İran Eğitim Bakanlığı savaşın acı bilançosunu açıkladı: 245 öğrenci hayatını kaybetti

40 dakika önce

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak savaşının 37 günlük sürecinde, saldırılar nedeniyle 245 öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Eğitim Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Hüseyin Sadıki, ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak savaşının 37 günlük sürecinde, saldırılar nedeniyle 245 öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu öğrencilerin 136'sının erkek, 102'sinin ise kız olduğu belirtilirken; ölenler arasında ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan 7 çocuğun (5 erkek, 2 kız) da bulunduğu kaydedildi.

Sadıki'nin verdiği bilgilere göre savaşın başlangıcından 6 Nisan 2026 Pazartesi gününe kadar eğitim sektöründe görev yapan 11 erkek ve 38 kadın personel ile emekli olan 6 erkek ve 3 kadın çalışan saldırılarda yaşamını yitirdi. Yaralı sayısına ilişkin ise 178 öğrenci ve 24 eğitim çalışanının tedavi altında olduğu açıklandı.

Savaşın eğitim altyapısına verdiği zarara da değinen Hüseyin Sadıki, 764 eğitim ve öğretim merkezi, 51 idari merkez, 15 kültürel merkez, 23 spor salonu ve 7 okul etkinlik kampının saldırılardan zarar gördüğünü ifade etti.

Ayrıca 37 günlük savaş süresince 51 okulun tamamen yıkıldığı, 713 okul binasının ise hasar aldığı belirtildi. Hasarın en yoğun olduğu şehirlerin ise Tahran ve Kirmanşah olduğu aktarıldı.