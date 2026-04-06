Ertuğrul Günay: Barışın anahtarı PKK’nin silah bırakmasından öte adalettir

Eski Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, barış sürecinin sadece silahların susması ekseninde yürütülmesinin yeterli olmayacağını, kalıcı barışın ancak geniş kapsamlı bir hukuk ve adalet reformuyla sağlanabileceğini vurguladı.

Ertuğrul Günay, Demokrasi Platformu tarafından, Ankara’da düzenlenen “Bahar Konferansları I: Önce Siyaset Değişmeli” başlıklı konferans kapsamında Kurdistan24’e konuştu.

Türkiye’deki çözüm arayışları ve Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günay, kalıcı bir barışın ancak tam işleyen bir hukuk devleti ve adaletle mümkün olabileceğini savundu.

Sürecin kilit noktasının adalet olduğunu belirten Günay, Meclisteki çok partili yapıda sürecin içeriğine dair henüz tam bir uzlaşma sağlanamadığına dikkat çekti.

Meselenin sadece "silahların susması" veya "PKK’nin silah bırakması" ile sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Günay, çözümün Türkiye’nin genel hukuk sorunlarını kapsayan demokratik bir reform paketinden geçtiğini ifade etti.

Çalışmaların başarısı için zamanlamanın önemine değinen eski Bakan, sürecin gereğinden fazla uzamasının mevcut çalışmayı "enfekte etme" riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Günay, Meclisin mevcut yasama dönemi tamamlanmadan önce beklenen somut adımları atmasının barış için kritik bir önem arz ettiğini söyledi.

Bölgesel gelişmelere de değinen Ertuğrul Günay, Orta Doğu halklarının barış içinde yaşayabilmesi için dış müdahalelerin ve emperyalizmin sona ermesi gerektiğini belirtti.

Bölge ülkelerine dayanışma çağrısında bulunan Günay, "Sorunların çözümü uzak başkentlerden beklenmemeli, bölge halkları kendi ekonomik ve bilimsel gücüyle sorunlarını çözmelidir." dedi.

Günay son olarak, tam bir demokratik hukuk devleti kurma niyetiyle atılacak adımların hem sorunların çözümünü kolaylaştıracağını hem de barışı kalıcı hale getireceğini sözlerine ekledi.