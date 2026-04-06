Bekayi: Tahran, ABD’ye yanıtını hazırladı

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın ABD'ye diplomatik yanıtını formüle ettiğini ve uygun zamanda açıklayacağını doğruladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün (6 Nisan 2026 Pazartesi) yaptığı açıklamada, "Düşman suç işlerken hiçbir kırmızı çizgiye saygı duymuyor ve altyapıya yönelik saldırı tehditleri savaş suçu teşkil ediyor. Şu anda savunmaya odaklanmış durumdayız ve savaş ve barış kararı İran anayasasına göre veriliyor." dedi.

Bekayi açıklamasında ayrıca, "Aracı kurumlar aracılığıyla görüşlerin iletilmesi alışılmadık bir durum değil ve mesaj alışverişinin devam etmesi doğaldır. Tahran ABD'ye diplomatik yanıtını formüle etti ve uygun zamanda açıklayacak." ifadelerine yer verdi.

Aracılar vasıtasıyla ABD ile mesaj alışverişinin yapıldığını belirten Bekayi, "Taleplerimizi çıkarlarımız doğrultusunda belirledik ve aracılar vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri ile mesaj alışverişi yapılıyor." sözlerini kullandı.