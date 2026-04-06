WSJ: Hürmüz Boğazı'nda 2 bin gemi mahsur kaldı

Wall Street Journal (WSJ), bölgede yaşanan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 2 bin geminin mahsur kaldığını bildirdi.

WSJ'de yer alan ve Uluslararası Denizcilik Örgütüne dayandırılan haberde, bir aydan fazla süredir devam eden bölgedeki gerilimler nedeniyle binlerce denizcinin çok zor durumda olduğu belirtildi.

Verilere göre son haftalarda boğazdan 200'den az gemi geçti, çoğu mahsur kaldı ve durumun ne zaman normale döneceğine dair bir işaret yok.

Denizciler için kriz, yiyecek, sebze ve tatlı su gibi temel ihtiyaç maddelerinin tükenmesiyle daha da kötüleşti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana, İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nı petrol tankerlerine kapatmış, bu durum küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine neden olmuştur.

Süreç, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ve bazı üst düzey liderlerin hayatını kaybettiği hava saldırılarıyla tırmanmıştı. İran ise bu saldırılara kısa sürede yanıt vererek İsrail'e füzeler fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.