Hatimoğulları: Hukuki ve yasal düzenlemelerle ilgili paketler hızlıca çıkarılmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, hukuki ve yasal düzenlemelerle ilgili paketlerin hızlıca çıkarılması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalar yapan Özgür Özel, barış sürecine değindi.

Komisyonun raporundaki 6 ve 7’nci maddelere dikkat çeken CHP lideri, Anayasa Mahkemesinin tutuklanması ve hala tutuklu bulunan milletvekili Can Atalay’ın durumunu da hatırlatarak, bu konuda adım atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmeyi planladığını belirten Özgür Özel, “Hem bu maddeler hem de atması gereken adımları kendisi ile müzakere etme ve bu konudaki beklentileri aktaracağım.” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bütün seçilmiş belediye başkanlarının serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kayyumlar ortadan kaldırılmalı. Seçilmiş Belediye eş başkanları ve belediye başkanları hızla görevlerine iade edilmelidir. Aynı şekilde yine memleketim Hatay'ın milletvekili olan sevgili Can Atalay’ın hapiste tutulması şu anda bir anayasal suçtur. AİHM kararına rağmen, AYM kararına rağmen hala hapishanede tutulması bir suçtur. Halkın iradesini yok saymaktır. Seçilmişi yok saymaktır. Ve bugün demokrasinin karşı karşıya kaldığı en önemli tehlike olmazsa olmaz olan seçme ve seçilme hakkının yurttaşın elinden alınmasıdır. Böyle bir uygulamayla karşı karşıyayız ve bu uygulama derhal bitirilmelidir."

Barış süreciyle ilgili bugüne kadar atılan adımlara değinen Hatimoğulları, "Baştan beri süreçte bir yavaşlıkla bu sürecin ilerletilmeye çalışıldığını ve aslında ilerletilmediğinin altını biz her fırsatta çizdik. Evet, bir komisyon oluştu. Bu komisyon görevini tamamladı ve parlamentoya raporunu sundu. Şimdi yapılması gereken hukuki ve yasal düzenlemelerle ilgili hızlıca paketlerin çalışılması, hızlıca bir çerçeve yasanın üzerinde emek verilmesi ama hala bu konuda atılmış bir somut adım yok. Ve bu konuda elbette iktidar partisi de partisi ve ortağı elbette hepimizden daha sorumlu. Çünkü şu anda meclis çoğunluğu ellerinde ve bu yasanın getirilmesi kendi inisiyatifleriyle, kendi ön açıcılıklarıyla mümkündür. Dolayısıyla biz buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz ve devlet aklına sesleniyoruz. Bu süreç İran'daki gelişmeleri izlemek ve İran'daki gelişmelerin bir fren görevi görmesini sağlaması gerektiren bir süreç değil." dedi.

Sürecin başarısının ana muhalefet partisi ve bütün siyasi partiler, bütün toplumsal öznelerin ortak tavrıyla mümkün olduğunun altını çizen Hatimoğulları, "Bu konuda ben başından beri bizlerle dayanışma içinde olan ve bu süreci başından beri destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve özel olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na partimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Gerçekten başından beri bu süreci büyük bir samimiyetle desteklediler. Ama bu süreci daha fazla ilerletmemiz gerekiyor. Bu sürecin ilerletilmesi için yine bahsini ettiğim gibi bütün siyasal ve toplumsal öznelerle daha güçlü daha ilerletici bir rol oynamamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Barışa dair sözü ve eylemi olanlar ancak Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olur. Gerekli yasal düzenlemelerin çıkarılması için Türkiye’nin demokratikleşmesinde az da olsa adımların atılması, o kapının aralanması için hepimizin çok daha fazla elini taşın altına koyması gereken bir dönem." ifadelerini kullandı.