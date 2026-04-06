Bağdat ve Erbil gümrük prosedürlerini birleştirme konusunda anlaştı

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Kürdistan Bölgesi heyeti, gümrük politikasının birleştirilmesi ve sınır geçişlerinde elektronik sistemin uygulanması konusunda anlaştı.

Fuad Hüseyin, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü, Irak Ekonomi Bakanlar Kurulunun 13. toplantısına başkanlık etti. Toplantıya Kürdistan Bölgesi heyeti de katıldı.

Toplantıda sınır geçişlerinde gümrük prosedürlerinin birleştirilmesi konusu ele alındı.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, "Kurul, özellikle gümrük tanımı ve yerli ürünlerin korunması alanında Irak ve Kürdistan Bölgesi arasında gümrük politikasının birleştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Ayrıca, gümrük politikasının oluşturulmasının federal hükümetin sorumluluğunda olması ve gümrük yönetiminin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile ortaklaşa yürütülmesi şartıyla, Kürdistan Bölgesi girişlerinde "ASYCUDA" sisteminin uygulanmasına karar verildi." denildi.

Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin, Irak'ın bölgedeki savaş durumu nedeniyle güvenlik ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bu nedenle çabaların birleştirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Buna karşılık, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, şeffaflığı artıracak ve kamu gelirlerini artıracak olan gümrük prosedürlerinin elektronikleştirilmesi yönündeki federal hükümetin her türlü çabasını desteklediğini belirtti.

Kurul ise hava ambargosu kaldırılana kadar Trebil Sınır Kapısı'nı altın ithalatı için kullanma kararı aldı.