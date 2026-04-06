Trump: Kürtlerin bu savaştan uzak durmasını istiyorum

"Kürtleri uzun zamandır tanıyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Kürtlerin savaşa girmemelerini istediğini söyledi.

Trump, bugün (6 Nisan 2026 Pazartesi) Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kurdistan24 Washington Büro Şefi Rahim Reşidi’nin sorusunu yanıtladı.

"Kürtleri uzun zamandır tanıyorum." diyen Donald Trump, Kürdistan Bölgesi'nin Ceyhan boru hattı üzerinden petrol akışına izin vermesini tahmin ettiğini söyledi.

Donald Trump ayrıca, "Kürtlerin bölgedeki savaştan uzak durmaları daha iyidir." dedi.

Trump, İran'daki iki Amerikan askerini arama ve kurtarma görevinin "en karmaşık ve tehlikeli operasyonlardan" biri olduğunu belirterek, "İran'da Amerikan askerlerinden birinin kurtarılmasına katılanlar yakın mesafeden açılan ateşle karşı karşıya kaldı. İkinci askerin kurtarılmasına 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı ve 48 yakıt ikmal uçağı dahil olmak üzere 155 uçak katıldı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "yarın tüm İran'ın yok edilebileceğini" iddia ederek, "İran bir gecede yok edilebilir ve bu yarın olabilir." dedi.

Trump ayrıca, son 37 gün içinde İran üzerinde 10 binden fazla muharebe uçuşu gerçekleştirildiğine ve İran'da 13 binden fazla hedefin bombalandığına dikkat çekti.