Hegseth: İran'da tehlikeli bir operasyon gerçekleştirdik

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "Bugün en yoğun hava saldırılarının gerçekleştirileceği gün olacak." dedi.

Pete Hegseth, bugün (6 Nisan 2026 Pazartesi) Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Donald Trump, İran'da pilotun kaybolmasından bu yana arkamızda kimseyi bırakmayacağımızı açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.

Hegseth, "Kuvvetlerimiz engebeli dağlık arazilerde ve İran güçlerinin sürekli tehdidi altında hareket etti." diye ekledi.

ABD Savaş Bakanı ayrıca, "Bugün en yoğun hava saldırılarının gerçekleştirileceği gün olacak ve yarın bugünden daha fazlası olacak." dedi.

Bu, Washington'ın Trump'ın belirlediği süre dolmadan önce İran'ın tüm stratejik konumlarını yok etmeye karar verdiğine dair bir sinyal.