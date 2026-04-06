Haşdi Şabi Kerkük'te bombalandı

27 dakika önce

Kurdistan24 muhabiri Soran Kameran'ın aktardığına göre Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib İmam Ali grubuna ait 40. Tugay Karargahı bombalandı.

K24 muhabiri, bombalamanın bu gece (6 Nisan 2026 Pazartesi) saat 21:00'te gerçekleştirildiğini aktardı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlangıcından bu yana Kerkük'teki İmam Ali Tugayı karargahı beş kez bombalanmıştı.

Kerkük'teki Haşdi Şabi 16. Tugay Karargahı ile Ketaib İmam Ali grubuna bağlı 40. Tugay Karargahı 15 Mart'ta da bombalanmıştı.