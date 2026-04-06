Trump’ın süresi doldu: İran’da stratejik noktalar hedefte

Gece saatlerinde İran’ın birçok şehri bir kez daha şiddetli bombardıman ve patlamalarla sarsıldı. Saldırıların öncelikli hedefi silah depoları, mühimmat hangarları ve yakıt istasyonları oldu.

7 Nisan 2026 Salı sabahı, önceki gecenin yoğun saldırılardan iki saatten kısa bir süre sonra, İran’ın birçok şehri bir kez daha şiddetli bombardıman ve patlamalarla sarsıldı.

Medya kaynaklarına göre İran’ın güneyindeki Kiş Adası'nda ve İsfahan'ın güneyindeki bir mühimmat deposu çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Aynı zamanda Tebriz şehri saldırılardan en büyük payı alan yer oldu, şehri 20’den fazla büyük patlama sarstı. Ülkenin kuzeybatısındaki Kazvin şehri de sert saldırılara maruz kaldı.

Beklenmedik bir tepki olarak, İran Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, yayınladığı video mesajıyla gençlere, sporculara, sanatçılara ve öğrencilere seslenerek, bugün (7 Nisan Salı) saat 14:00'te ülke genelindeki enerji ve elektrik santrallerinin önünde toplanma çağrısında bulundu.

Rahimi açıklamasında, "Bu mitingdeki amacımız, sivil altyapının hedef alınmasının bir savaş suçu olduğu mesajını dünyaya iletmektir." dedi.

Bu saldırılar, Donald Trump'ın daha önce Tahran'a yönelik sert tehditler savurduğu ve İran’ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması durumunda enerji santralleri ile köprülerin hedef alınacağını belirttiği bir dönemde gerçekleşti. Trump, İran’a 7 Nisan Salı gününe kadar süre tanımıştı. Görünen o ki saldırılar bu sürenin dolmasıyla bağlantılı.

Şu an İran'da durum oldukça karmaşık ve tüm gözler Tahran'ın bu saldırılara nasıl yanıt vereceği konusunda önümüzdeki saatlere çevrilmiş durumda.